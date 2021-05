Malta, prima țară din UE care a atins imunitatea colectivă prin vaccinarea anti-COVID-19 Malta, prima țara din UE care a atins imunitatea colectiva prin vaccinarea anti-COVID-19. Aproximativ 70% din populația adulta a țarii s-a vaccinat cu cel puțin o doza de vaccin, potrivit ministrului maltez al sanatatii, Chris Fearne. In medie, micul stat mediteranean a inregistrat 3 cazuri noi de COVID-19 pe saptamana. Rata pozitivarii testelor din Malta este de doar 0,2% in acest moment. De la 1 iulie va fi ridicata și masura purtarii obligatorii a maștii in spațiile deschise pentru persoanele vaccinate. Aceasta relaxare va fi valabila doar in condițiile in care numarul infectarilor va ramane… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Malta a vaccinat 70% din populatia sa adulta cu cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19, devenind prima tara a Uniunii Europene care a obtinut imunitatea colectiva, a declarat luni ministrul Sanatatii.

- Ministrul maltez al sanatatii, Chris Fearne, a anunțat ca Malta si-a imunizat 70% din populatia adulta cu cel putin o doza de vaccin anti-COVID, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Malta a devenit astfel prima țara din Uniunea Europeana care atinge așa-numita imunitate colectiva. In ultima saptamana,…

- Malta si-a vaccinat 70% din populatia adulta cu cel putin prima doza de vaccin anti-COVID-19. A devenit astfel prima tara din UE care atinge asa-numita imunitate colectiva, a declarat luni ministrul maltez al sanatatii, Chris Fearne, relateaza Reuters.

- Malta a vaccinat 70% din populatia sa adulta cu cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19, devenind prima tara a Uniunii Europene care a obtinut imunitatea colectiva, a declarat luni ministrul Sanatatii, Chris Fearne.

- Malta si-a vaccinat 70% din populatia adulta cu cel putin prima doza de vaccin anti-COVID-19, devenind prima tara din UE care atinge asa-numita imunitate colectiva, a declarat luni ministrul maltez al sanatatii, Chris Fearne, relateaza Reuters. Micul stat mediteranean a inregistrat, in medie,…

- Vaccinarea anti-COVID la copiii intre 12 și 15 ani ar putea incepe in aceasta vara. Vaccinarea impotriva COVID-19 a copiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani ar putea incepe in Romania din trimestrul al treilea al acestui an, adica in timpul verii, a spus la Digi24 medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul…

- Copiii americani in varsta de pana la 12 ani urmeaza „foarte probabil” sa fie vaccinati la inceputul lui 2022, estimeaza duminica imunologul Anthony Fauci, consilierul Casei Albe in lupta impotriva COVID-19, relateaza AFP.

- Copiii americani in varsta de pana la 12 ani urmeaza „foarte probabil” sa fie vaccinati la inceputul lui 2022, estimeaza duminica imunologul Anthony Fauci, consilierul Casei Albe in lupta impotriva COVID-19, relateaza AFP.