Stiri pe aceeasi tema

- Baneasa Shopping City iși intrerupe activitatea in perioada 23 martie – 16 aprilie 2020 pentru a-și proteja atat clienții și retailerii precum și angajații. Excepție de la aceasta masura fac hypermarketul Carrefour care va avea program ca și pana acum, intre orele 08.00-22.00 și farmaciile care vor…

- Pandemia de coronavirus a dus și la oprirea producției la Uzina Dacia, de la Mioveni.13.500 ai Uzinei de la Mioveni vor intra de maine, pana pe 5 aprilie, in șomaj tehnic. In aceasta perioada, ei vor primi 85% din salariu.La uzina vor mai veni doar paznicii, cațiva angajați din sectorul de mentenanța.Ceilalți…

- Compania Nationala Posta Romana, in colaborare cu autoritatile competente in domeniul situatiilor de urgenta, va implementa un pachet de masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, necesar protectiei clientilor si salariatilor in contextul epidemiologic actual. Incepand cu data de 17 martie, pana in…

- Schimbari in programul de functionare a centrelor comerciale Foto arhiva Centrele comerciale Auchan, Aushopping, Drumul Taberelor si Coresi Shopping Resort îsi reduc de luni programul de functionare, în vederea protejarii clientilor si angajatilor, în contextul raspândirii…

- Toate magazinele de pe teritoriul Italiei vor fi inchise, cu excepția farmaciilor și magazinelor alimentare, a anunțat premierul Giuseppe Conte. Activitațile barurilor, puburilor și restaurantelor sunt suspendate, insa livrarile la domiciliu raman garantate. Coafoarele și saloanele de infrumusețare,…

- Guvernul italian a decis sa inchida toate magazinele, cu exceptia celor alimentare si a farmaciilor, pentru a incetini raspandirea noului coronavirus, scriu publicatiile din Peninsula."Vor fi inchise toate magazinele, cu exceptia celor cu bunuri necesare, precum farmaciile si cele alimentare.…

- Hope and Homes for Children și MaxBet anunța inceperea unui parteneriat strategic prin care compania susține programul de inchidere a instituțiilor de tip vechi (orfelinate) desfașurat de Fundație in județul Iași. Parteneriatul se va desfașura in perioada 2020-2021 și are o valoare de 220.000 euro,…

- Operatorul de apa și canal din județul Gorj, Aparegio, anunța un program special pentru incasarea datoriilor de la populație in perioada Craciunului și Anului Nou. Astfel, casieriie Aparegio Gorj, precum și celelalte departamente din intreaga arie de operare, vor fi deschise publicului marți, 24 decembrie,…