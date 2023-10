Stiri pe aceeasi tema

- „Federatia Romana de Teqball, in cooperare cu Ministrul Educatiei si Ministrul Sportului, a implementat un proiect unic in Romania, in baza caruia a dotat peste 100 de universitati, licee, colegii si cluburi sportive cu mese de teqball, pentru dezvoltarea acestui sport in Romania. Proiectul se deruleaza…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a achiziționat, de curand, imobilul cunoscut și sub denumirea de Centrul comercial Mureș Mall din municipiul reședința de județ, potrivit unor surse foarte bine informate ale cotidianului Zi de Zi.…

- Vrei sa devii voluntar in cadrul unei instituții academice?! Atunci știrea aceasta este pentru tine. Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu-Mureș organizeaza programul de voluntariat intitulat Voluntariat in folosul Universitații (VIFU), conform…

- Un nou proiect media la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș! Universitatea face preselecții pentru studenții care vor sa lucreze la noul radio online. Iata anunțul de recrutare: Fii vocea RADIO UMFST! Adauga o extra experiența anilor de studenție!…

- Academicianul Constantin Ionescu-Targoviste a declarat miercuri, 27 septembrie, in deschiderea Conferintei Nationale „Interdisciplinaritate si Cercetare in Diabetul Zaharat" de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mures, ca diabetul este cea mai…

- Școala de Vara "Securitate Europeana și comunitați multiculturale", organizata in cadrul proiectului Jean Monnet Center of Excellence in European Security and Disinformation, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a continuat cu ziua a…

- Francesca Pana este șefa de promoție a specializarii Limbi moderne aplicate din cadrul Facultații de Științe și Litere „Petru Maior", cat și șefa de promoție a facultații respective, aparținand Universitații de Medicina, Farmacie, Știința și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș. Am discutat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, s-a aflat, marti, la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, ocazie cu care au fost discutate sustinere a strategiei de internationalizare a UMFST. "In discutiile purtate au fost abordate mecanismele…