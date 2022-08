Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry a facut primele declarații, in exclusivitate la Antena Stars, dupa ce fina ei, Malina Avasiloaie, a nascut. Nicole Cherry a povestit cum se simte celebra cantareața dupa naștere, dar și cum a fost momentul in care și-a vazut finuțul pentru prima data. Iata ce a spus artista!

- Este vestea momentului in lumea showbizului romanesc! Malina Avasiloaie a devenit mamica pentru prima data! Blondina pur și simplu nu iși mai incape in piele de fericire și a postat deja și primele imagini cu bebelușul. Malina Avasiloaie și soțul ei, Alin Gabor, sunt cei mai impliniți parinți.

- Raluca Badulescu a anunțat ca are iubit, dupa divorțul de Florin Stamin. Intr-un interviu pentru Kanal D , vedeta a dezvaluit ca are un partener, insa momentan nu vrea sa ii dezvaluie identitatea și nici sa faca mai multe marturisiri despre viața ei personala. In urma cu doua luni, la inceputul lui…

- Anghel Damian a avut prima reacție și a facut primele declarații despre relația cu Theo Rose, dupa ce au fost surprinși impreuna. Actorul a ținut sa clarifice situația.„Nu a inșelat nimeni pe nimeni, e o relație asumata. In rest, alte comentarii nu am de facut. Felicitari pentru ca ați primit pontul.…

- Theo Rose a confirmat ca formeaza un cuplu cu Anghel Damian. Pe Instagram, cantareața a facut primele declarații despre desparțirea de Alex Leonte, barbatul care i-a fost alaturi cinci ani de zile, și Anghel Damian, noul ei iubit și șeful, caci el este regizorul serialului „Clanul”, in care ea joaca.…

- O țara intreaga a aflat despre drama Sorinei manelista. Nu mai este un secret ca ea și cu Nicolae Guța au format un cuplu in urma cu mai bine de 10 ani. Acum, el este fericit cu noua familie, iar ea se zbate intre viața și moarte. De cand s-a aflat de situația Sorinei, toata lumea l-a blamat pe Nicolae…

- Alice Cavaleru este o mamica grijulie, dar și devotata, iar soția lui Vladimir Draghia a marturisit pe rețelele de socializare cum se descurca cu creșterea fetiței ei, Zora, dar și cat de dificil este sa nu ai ajutor. Alice Cavaleru este insarcinata in șase luni, iar vedeta va aduce pe nume lume o fetița…

- Malina Avasiloaie și soțul ei, Alin Gabor, traiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, asta dupa ce cei doi vor deveni parinți peste puțin timp. Artista este insarcinata in șase luni și va aduce pe lume un baiețel, insa a marturisit pe rețelele de socializare ca iși mai dorește copii.