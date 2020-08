Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie vest-africana a sosit sambata la Bamako, unde a avut o scurta intrevedere cu liderii juntei care l-au rasturnat de la putere pe presedintele malian Ibrahim Boubacar Keita, noteaza AFP. Emisarii Comunitatii Economice a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) au fost primiti la…

- O delegatie vest-africana a sosit sambata la Bamako, unde a avut o scurta intrevedere cu liderii juntei care l-au rasturnat de la putere pe presedintele malian Ibrahim Boubacar Keita, noteaza AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Turcia a dat lovitura cu noua descoperire a zacamantului de gaze…

- Reprezentanti ai Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) s-au putut vedea joi cu presedintele malian Ibrahim Boubacar Keita si alte personalitati plasate in detentie de junta la putere in Mali, un responsabil al acesteia afirmand vineri ca ministrul economiei si secretarul particular al sefului statului…

- Junta care l-a rasturnat pe președintele malian, Ibrahim Boubacar Keita, marți, spune ca în locul acestuia va fi „un președinte de tranziție”, care va fi „militar sau civil”, a declarat purtatorul de cuvânt al acesteia, joi, într-un interviu la televiziunea…

- Junta la putere la Bamako a facut apel la malieni "sa se intoarca la ocupatiile lor" si "sa-si reia activitatile in mod adecvat", cerand de asemenea si incetarea vandalismului, a doua zi dupa lovitura de stat in urma careia a fost inlaturat presedintele Ibrahim Boubacar Keita si guvernul sau, relateaza…

- Ibrahim Boubacar Keita, președintele statului Mali, a demisionat și a anunțat dizolvarea Parlamentului. Anuntul a fost facut la televiziunea de stat, citata de BBC. Șeful statului si premierul Boubou Cisse au fost arestati marti dupa-amiaza de militarii care s-au revoltat. „Nu vreau sa se verse sange…

- Presedintele statului african Mali, Ibrahim Boubacar Keita, si premierul Boubou Cisse au fost arestati marti dupa-amiaza de militarii care s-au revoltat, a declarat unul dintre liderii rebeliunii, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Soldatii au fraternizat cu manifestantii care cer de luni de zile plecarea…

- Presedintele malian Ibrahim Boubacar Keita si premierul Boubou Cisse au fost arestati marti dupa-amiaza de militarii care s-au revoltat, a declarat unul dintre liderii rebeliunii, in timp ce soldatii au fraternizat cu manifestantii care cer de luni de zile plecarea sefului statului, relateaza AFP."Putem…