Malala a absolvit Universitatea Oxford Malala Yousafzai, pe care talibanii au incercat sa o omoare in 2012, la intoarcerea de la scoala, in Pakistan si care a devenit ulterior un simbol global al luptei pentru educatie a fetelor, si-a anuntat "bucuria si recunostinta" la absolvirea Universitatii Oxford din Regatul Unit, informeaza vineri agentia AFP. "Este greu sa-mi exprim bucuria si recunostinta acum cand am obtinut diploma in filosofie, politica si economie la Oxford", a scris tanara de 22 de ani pe Twitter. Mesajul sau este insotit de fotografii, dintre care una o prezinta sarbatorind absolvirea impreuna cu rudele adunate in jurul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Malala Yousafzai, pe care talibanii au incercat sa o omoare in 2012, la intoarcerea de la scoala, in Pakistan si care a devenit ulterior un simbol global al luptei pentru educatie a fetelor, si-a anuntat "bucuria si recunostinta" la absolvirea Universitatii Oxford din Regatul Unit. "Este greu sa-mi…

- Horatiu Malaele, celebrul actor, regizor, om de teatru si film, dar si artistic plastic, a transmis un mesaj emotionant cu ocazia implinirii a 130 de ani de existenta a Colegiului National „Tudor Vladimirescu“ din Targu Jiu, acesta fiind absolvent al liceului.

- Politia antiterorista britanica si-a relansat apelul in vederea obtinerii de informatii cu privire la otravirea cu noviciok a unui fost dublu agent, Serghei Skripal, in sudul Angliei, in urma cu peste doi ani, despre care BBC difuzeaza de duminica seara o serie de trei episoade, relateaza AFP potrivit…

- Conform Daily Star , britanicul Karol Sikora , fost director al Organizației Mondiale a Sanatații ( OMS ), a lansat aceasta teorie foarte curajoasa mai ales in aceste momente de grea incercare pe mapamond. „Exista o șansa reala ca virusul sa se stinga in mod natural, inainte de producția unui vaccin.…

- BUCURESTI, 11 mai – Sputnik, Doina Crainic. Intr-un mesaj transmis duminica, premierul a anunțat un plan pentru introducerea unui nou sistem de niveluri de alerta care va fi utilizat pentru a implementa masuri anti-coronavirus, bazate pe gradul in care se raspandește virusul. „Aceste niveluri…

- 15 copii au fost spitalizati la New York prezentand un sindrom misterios, posibil asociat cu noul coronavirus, a afirmat marti primarul Bill de Blasio, care a emis o alerta sanitara de urgenta, informeaza DPA, titrat de Agerpres. Potrivit lui de Blasio, patru dintre acesti copii au avut rezultate pozitive…

- Dr. Elisa Granato, care este microbiolog, face parte dintre voluntarii care au primit vaccinul experimental dezvoltat de Universitatea Oxford. Ea a fost injectata joia trecuta, iar duminica au aparut zvonuri ca a murit din cauza complicațiilor survenite in urma vaccinarii. Raspunsul ei a venit mai intai…

- Un copil de 5 ani a murit din cauza noului coronavirus in marea Britanie. Aici s-au inregistrat sambata 708 noi decese intr-o zi, un nou record care agraveaza bilanțul total al deceselor la 4.313. Vineri fusesera raportate 684 noi decese, dupa o creștere de 569 joi, 563 miercuri și 381 marți.In total,…