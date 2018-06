Malaezia: Bunurile confiscate fostului premier estimate la 234 milioane de euro Bunurile confiscate in cadrul anchetei privind deturnarea de fonduri vizandu-l pe fostul premier malaezian Najib Razak, inclusiv bijuterii si genti de lux, au fost estimate la 234 milioane de euro, a anuntat miercuri politia locala, citata de AFP.



"Costul total al tuturor bunurilor, pretul cu amanuntul, va ajunge la intre 910 milioane si 1,1 miliarde de ringgit", a declarat seful Departamentului pentru criminalitatea financiara intr-o conferinta de presa, ceea ce este echivalentul a 194 milioane euro si, respectiv, 234 milioane de euro.



Bunurile confiscate anterior fusesera… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea de piața a unui pachet de 25% din acțiunile Elefant Online, administratorul magazinului online elefant.ro, a fost stabilita la 4,96 milioane de euro, conform unei evaluari a Bancii Transilvania. Prin extrapolare, valoarea de piața a retailerului online, cu afaceri de 113,3 milioane de lei…

- Consilierul pe probleme de comunicare al fostului premier Mihai Tudose, Felix Rache, a confirmat pentru News.ro ca va face parte din echipa de comunicare a partidului Pro Romania - condus de Victor Ponta. El a afirmat ca se ocupa de lucruri serioase, deoarece "piata de umor e ocupata de doamna Dancila".

- Fostul premier malaezian avea in casa 28 milioane de dolari cash, bani confiscați de poliție in urma unor percheziții. Pe langa suma uriașa polițiștii au gasit și genți de lux, bijuterii și ceasuri, a anunțat directorul departamentului malaezian pentru anchetarea infracțiunilor economice, Amar Singh,…

- Politia din Malaezia a anuntat vineri ca a confiscat 114 milioane de ringgit (28,6 milioane de dolari), gasiti in 35 de saci in timpul unor perchezitii in mai multe apartamente in cadrul unei anchete anticoruptie privind fraudarea fondului de stat pentru dezvoltare 1MDB, care il vizeaza pe fostul…

- Politia malaysiana a perchezitionat sase proprietati ale fostului premier Najib Razak si a confiscat vineri 72 de saci cu bijuterii si bani. Este „cel mai mare caz de cleptrocratie din zilele noastre“, denunta Departamentul american al Justitiei.

- ​De la resedintele fostului premier al Malaeziei, Najib Razak, s-au confiscat vineri 72 de saci cu bijuterii si bani, informeaza agentia malaeziana de presa Bernama, preluata de DPA și Agerpres.

- De la resedintele fostului premier al Malaeziei, Najib Razak, s-au confiscat vineri 72 de saci cu bijuterii si bani, informeaza agentia malaeziana de presa Bernama, preluata de DPA. Najib Razak a pierdut alegerile de saptamana trecuta si a fost acuzat de fraudarea fondului de stat pentru dezvoltare…

- Procurorii DNA au pus sechestru pe averea lui Sevil Shhaideh, urmarita penal pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in dosarul Belina, potrivit Romania TV. In același dosar este cercetat și Liviu Dragnea, liderul PSD.