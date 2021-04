Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul de lung metraj „Swamp City” iși propunesa fie un studiu al scenei muzicale underground din Timișoara in primul deceniu dupa caderea regimului comunist. „Scena muzicala underground, susținuta prin eforturi DIY, intr-un oraș de dimensiuni medii din fostul bloc estic, de la revoluția comunista…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, afirma, dupa anuntul ca in Timisoara si in localitatile carantinate se va incepe mai devreme programarea populatiei generale pentru vaccinare, ca este important sa se vaccineze in zonele cu rata de infectare ridicata, informeaza News.ro. Edilul…

- De la o zi la alta crește numarul de infectari cu virusul ucigaș din China in Timișoara, fapt ce ar putea duce la carantinarea municipiului. In acest context, primarul municipiului, Dominic Fritz, a facut cateva declarații in urma cu puțin timp pe acest subiect. Iata ce spune edilul.

- Diana Ivan, o timișoreanca in varsta de 16 ani, a lansat prima ei piesa, “Where My Heart Seems to Guide Me”. Piesa a fost compusa de catre Diana, iar versurile de Ovidiu “Dodo” Moldovan, care este raspunzator și pentru partea de inregistrare și producție, mixul și master-ul revenind in sarcina lui Attila…

- David Neamțu, absolventul Facultații de Muzica din Timișoara a lansat un cover nou la piesa „Don’t Start Now”, din repertoriul Dua Lipa și pregatește un material discografic propriu. „Am ales aceasta piesa fiindca mi-a mi-a transmis un vibe bun, pozitiv. Am știut ca vreau sa fac un cover dupa aceasta…

- Biroul Activitați Comerciale a lansat un proiect de hotarare pentru rezolvarea situației, cel puțin temporar, amplasarii mult doritelor iglu-uri protectoare pe terasele din Timișoara. Acestea vor trebui sa respecte anumite regulamente și nu vor putea fi ancorate in paviment sau de fațadele cladirilor…

- Rapperul timișorean K-riga a lansat o noua melodie care poarta numele de „O sa fie bine”, melodia beneficiind și de un videoclip realizat de Alex Manderseit și Iulian Pirneci. Noul single a aparut duminica 24 ianuarie, ziua in care artistul timișorean a implinit varsta de 25 de ani și este o colaborare…

- Baieții de la Trooper și-au anunțat, in urma cu puțin timp, revenirea pe scena. Aceștia au programat deja 3 concerte Post-ul Trooper revine pe scena! Au anunțat primele locuri in care vor concerta apare prima data in Gazeta Dambovitei .