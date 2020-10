Makeup sau despre cum functioneaza vanzarile online de succes! In secolul 21 este extrem de dificil de a lansa ceva nou pe piata. Oricum, totul se dezvolta cu o viteza destul de rapida. Cel mai profitabil este mediul online, era tehnologiilor informationale dicteaza viitorul. Astfel, atat domeniul prestarii serviciilor, cat si vanzarile au trecut de pe offline pe online. Astazi, practic totul se afla... la un click distanta.



Magazinele online sunt o posibilitate buna de a dezvolta o afacere fara mari investitii. De exemplu pentru un magazin fizic sau un showroom este nevoie in primul rand de spatiu, iar inchirierea acestuia este destul de costisitoare.



