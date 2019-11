Majoritatea romanilor considera ca salariul corect pe care l-ar merita pentru nivelul de experienta pe care il au si domeniul in care lucreaza este de maximum 3.000 de lei, arata un studiu realizat de o platforma de recrutare online. "Intrebati care cred ca este salariul corect pe care l-ar merita pentru nivelul de experienta pe care il au si domeniul in care lucreaza, 57% dintre respondentii celei mai recente cercetari derulate de eJobs Romania au spus ca s-ar vedea la un prag maxim de 3.000 de lei pe luna. Mai specific de atat, 20% dintre acestia au spus ca o evaluare corecta ar fi in intervalul…