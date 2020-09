Majorările salariale, praf în ochi! Polițiștii sunt scârbiți Batalia dusa cu MAI pentru acordarea sporurilor salariale s-a finalizat cu o mare dezamagire pentru polițiști. Aceștia s-au trezit ca iau in plus, la salariu, sume ridicole, intre 80 și 195 de lei, in condițiile in care ar fi trebuit sa incaseze cel puțin 1.100 de lei. Le-au cumparat mașini și pistoale, dar le-au lasat […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

