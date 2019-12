Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare privind stabilirea salariului minim prevede ca "incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste…

- Vineri, 13 decembrie, in ședința de Guvern se va adopta Hotararea pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Potrivit hotararii de Guvern, salariul minim brut va crește de la 2.080 de lei la 2.230 de lei, incepand cu 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezinta o creștere de 7,2%…

- Negocierile dintre Guvern, sindicate si patronate in privinta salariului minim s-au blocat. Sindicalisii au propus o crestere neta de 100 de lei, varianta care era in planul PSD si care nu pare sa fie pe...

- Formulele luate in considerare de Guvern pentru calcularea nivelului pana la care sa creasca salariul minim includ si alti indicatori decat productivitatea muncii si rata inflatiei, a declarat, miercuri, viceprim-ministrul Raluca Turcan.Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca salariul…

- Premierul demis Viorica Dancila a anuntat in debutul sedintei de guvern de luni, ca a pregatit un proiect de hotarare privind cresterea salariului minim cu 100 de lei, insa proiectul nu va fi adoptat, ci pus in consultare publica, desi in urma cu...

- "Maine vom avea hotarare de Guvern referitor la achitarea facturilor PNDL. Asa cum stiti, noi am sprijinit de fiecare data comunitatile locale, iar aceste programe au fost foarte importante, s-au aplicat fara a tine cont de culoarea politica. Ministrul Finantelor a facut toate demersurile astfel…

- "Ii somez sa nu adopte nicio hotarare, nu au capacitatea de a adopta o astfel de hotarare, care are un impact economic important, care are un impact asupra mediului de afaceri si care are consecinte bugetare. Acest guvern nu are dreptul legal de a adopta o astfel de hotarare de guvern. Daca totusi vor…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a publicat miercuri un proiect de Hotarare de Guvern conform caruia salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.262 lei lunar, incepand din ianuarie 2020, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand…