Majorarea pensiilor in 2024. Anunțul ministrului Muncii despre creșterea pensiilor, pe categorii. Excepții De la 1 ianuarie 2024 se aplica majorarea pensiilor. Ministrul Muncii a explicat cum vor fi aplicate creșterile de pensii, pe categorii. De la 1 ianuarie 2024, pentru circa 5 milioane de romani, pensiile vor crește in raport cu rata inflației. Majorarea este cu 13,8%. Din septembrie, va fi recalcularea pensiilor. Atunci, peste 3 milioane