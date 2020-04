Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa-si recantareasca toate cheltuielile, inclusiv pe cele militare, iar cresterea pensiilor cu 40% nu trebuie sub nicio forma facuta, a declarat luni la Digi24 presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. Economis de profesie, Daianu a mai fost ministru de Finanțe și membru in conducerea…

- Prima rectificare bugetara din acest an a fost discutat luni, in prima lectura, in ședința de Guvern, a anunțat Florin Cițu, ministrul finanțelor. Acesta a spus ca cei mai mulți bani in plus vor fi alocați Ministerului Sanatații și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.Ministrul a spus…

- Romania trebuie sa-si recantareasca toate cheltuielile, sa amane din ele, inclusiv pe cele militare, si sa le regandeasca pe cele rigide, iar cresterea pensiilor cu 40% nu trebuie sub nicio forma facuta, poate cel mult o indexare cu rata inflatiei a celor mai mici pensii, sustine presedintele Consiliului…

- "Ceea ce s-a anuntat azi in sedinta de la Cotroceni arata ca se lucreaza la o restructurare, nu la o simpla rectificare, a logicii constructiei bugetului, atat cat se poate. Noi trebuie sa regandim constructia bugetului, sa folosim la maximum fonduri europene, sa cautam sa obtinem de la Comisie o…

- Romania trebuie sa-si recantareasca toate cheltuielile, sa amane din ele, inclusiv pe cele militare, si sa le regandeasca pe cele rigide, iar cresterea pensiilor cu 40% nu trebuie sub nicio forma facuta, poate cel mult o indexare cu rata inflatiei a celor mai mici pensii, sustine presedintele Consiliului…

- Cresterea pensiilor ar avea un impact bugetar de peste opt miliarde de lei doar in acest an. Amanarea majorarii pensiilor ar putea veni pe fondul crizei economice generate de pandemia de coronavirus. Acest lucru a dus la scaderea dramatica a incasarilor la buget si la cresterea cheltuielilor cu masurile…

- Cresterea punctului de pensii cu 40% este, in conditiile date, o masura foarte riscanta, deoare 2020 pune samanta pentru 2021, a declarat Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, la Antena 3.

- Isarescu: “Cand ai un asemenea deficit, este ciudat sa te intrebi daca ai bani pentru majorarea pensiilor.” Soluția propusa de guvernatorul BNR Intrebarile daca exista sau nu bani pentru majorarea pensiilor sunt ciudate, in contextul in care Romania are deficite atat de mari, insa o solutie…