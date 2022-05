Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romane, a plantat, joi, un stejar in fata fostei Comenduiri a Garnizoanei din Timisoara, acolo unde cu 99 de ani in urma strabunicii acesteia, Majestatile Lor Regele Ferdinand si Regina Maria, au plantat cate un stejar, dar gorunul sadit de fostul suveran s-a uscat in urma unor lucrari de modernizare efectuate in ultimii ani in Piata Libertatii.

