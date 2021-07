Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei, în dialog cu reprezentantele CONAF Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei s-a intalnit, la Palatul Elisabeta, cu o delegație a Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, condusa de Președinta Cristina Chiriac. Printre cele prezente, le amintim pe Simona Nicola – Administrator Cafe Baque, Anca Damour – Membru al Comitetului Executiv Carrefour Romania, Camelia Șucu – Fondator Class Living, Loredana Apreutese – General Manager International Alexander Holding, Sigina Luca – Administrator Luna Cleaning, Maria Verdeși – Manager Zimbria, Paula Vals – Director General Grupul Angelo, Alina Paul – CEO D.O. Security,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Combaterea violenței impotriva femeilor, egalizarea salariilor medii ale femeilor și barbaților, susținerea femeilor in afaceri și nu in ultimul rand, respectarea drepturilor omului. Sunt initiative din programul electoral al Partidului Acțiune și Solidaritate.

- Confederația Naționala pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF se implica activ in educație. Inspectoratul Școlar Județean Valcea este primul inspectorat din țara care a parafat Pactul pentru Educație, inițiat de CONAF. Pactul a fost semnat de Mihaela Andreianu, inspectorul general al Inspectoratului…

- Un tanar din municipiul Suceava, acuzat ca a fost complice al gruparii de hoți care a spart casele mai multor oameni de afaceri in anul 2018, singurul care nu se afla dupa gratii, fiind dat disparut la nivel național și internațional, a fost extradat din Marea Britanie, fiind preluat joi seara de ...

- O delegație de femei de afaceri din județul Suceava a participat, la finalul saptamanii trecute, la „Gala Women In Economy", eveniment gazduit de Teatrul Național din București. „Gala Women In Economy" a fost organizata de Confederația Naționala pentru Antreprenoriat Feminin ...

- Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF a premiat, miercuri, in cadrul Galei Women in Economy, editia a treia, 20 de doamne din sfere diferite de activitate care au reusit sa faca performanta in anul precedent, potrivit unui comunicat al organizatiei. Premiantele acestui…

- Aflat in vizita in Bucovina, ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a fost primit cu multa bucurie și prietenie de catre primarul municipiului reședința de județ, Ion Lungu.Excelența Sa a primit cadouri care sa-i aminteasca de Bucovina și de Suceava, precum o traistuța bucovineana, un ...

- Avand in vedere situația turismului local și național in contextul crizei generate de epidemia COVID-19, problemele cu care se confrunta industria ospitalitații ca urmare a masurilor impuse la nivel local și național pentru prevenirea raspandirii epidemiei Covid-19, prefectul județului Suceava, Iulian…

- Cladirea in care a funcționat restaurantul "Centru Vechi" de la kilometrul zero al municipiului Suceava reprezinta o oportunitate nu doar pentru investitorii imobiliari, ci și pentru cei care doresc sa dezvolte o afacere. Amplasata pe strada Vasile Bumbac, in apropierea Palatului ...