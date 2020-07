Stiri pe aceeasi tema

- Turnul Eiffel, cel mai vizitat monument din lume, se va redeschide publicului la 25 iunie, dupa ce a fost inchis timp de peste trei luni din cauza pandemiei de COVID-19, potrivit unui comunicat al Societatii care gestioneaza monumentul si preluat de EFE."Suntem nerabdatori ca Turnul sa primeasca din…

- PodcasturiCe condiții ar putea fi impuse managerilor gradinițelor, odata cu redeschiderea acestora Reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii, ai Agenției Naționale pentru Sanatate Publica și ai Primariei Chișinau lucreaza la elaborarea unui protocol cu condiții ce ar urma sa fie…

- Spania va deschide gradual turismul in aceasta vara, incepand cu tarile europene, si se va asigura ca vizitatorii merg numai in zonele unde coronavirusul este sub control, a declarat pentru Reuters ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, potrivit Agerpres. Spania este a doua…

- Compania Tarom are programat un zbor in condiții speciale Airbus A 130. Foto: wikipedia.org. Compania Tarom are programat miercuri un zbor în condiții speciale de la București la Paris. La bord vor fi acceptați doar cetațenii francezi lucratori sezonieri, care au contract…

- Justitia franceza a deschis primele doua anchete preliminare, in urma unor plangeri cu privire la gestionarea crizei cauzate de epidemia covid-19 in aziluri de batrani, relateaza Le Figaro potrivit news.ro.Parchetul din Paris a primit 47 de plangeri in legatura cu pandemia noului coronavirus,…

- Anumite magazine din mall-uri ar putea fi redeschise dupa ridicarea starii de urgența, anunțul a fost facut, miercuri, de Ludovic Orban, premierul Romaniei. Magazinele trebuie sa respecte insa condiții stricte.„Au fost prezentate anumite situații specificein care in anumite spații de tip mall sunt magazine…

- Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a transmis catre Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) solicitarea de redeschidere a site-ului www.justițiarul.ro. Jurnalistul Marius Albin MARINESCU (patronul publicației) și-a manifestat intenția de a elimina…

- Se modifica masurile de carantina: Cei care se intorc in țara din zonele roșii vor sta in carantina la domiciliu, nu in centre pazite de autoritați! Romanii care revin in țara din așa-numitele zone roșii (Italia, Spania, Franța, Belgia, Marea Britanie, Statele Unite, Turcia sau Iran,…