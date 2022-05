Mâine, copilăria inundă bătrânul bulevard al Ploieştiului! Atoritațile locale au pregatit numeroase evenimente dedicate zilei de 1 Iunie, ocazie cu care copiii sunt invitați sa participe la acțiunile organizate de Primaria Municipiului Ploiești, Teatrul “Toma Caragiu” și Casa de Cultura “I.L. Caragiale”, dar și de alte instituții de cultura. Astfel, maine, la Ploiești, se organizeaza cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului de dans “Copilaria inunda Batranul Bulevard”, eveniment cu tradiție susținut, anul acesta, de catre copiii claselor de balet de la Școala Populara de Arte din cadrul Centrului Județean de Cultura Prahova, coordonate de profesor Eftemie… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

