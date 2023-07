Stiri pe aceeasi tema

- Maria Anca, meșteșugar popular din Livezile, Alba, a moștenit arta țesutului și broderiei de la familia sa. Ea a organizat ateliere de creație populara și a colaborat cu muzeele din zona, promovand cu pasiune portul tradițional romanesc. Prin contribuția sa semnificativa, Ia noastra a fost validata…

- Festivalul Sanzienelor de pe Hagau, eveniment aflat la ediția a II-a, se desfașoara sambata, 24 iunie 2023, pe scena menajata in aer liber, pe Dealul Hagau din Herina. IN PROGRAM: ORA 10:00 – Targ de arta populara, Expozitii cu vanzare, Producatori locali ORA 14:00 – Muzica de fanfara: Fanfara Jeica…

- Opera Nationala Romana din Iasi va participa la un cunoscut festival international de opera DescOpera, care va avea loc in aceasta luna in localitatea Butuceni (Republica Moldova). Evenimentul in aer liber a atras in trecut mii de spectatori si va aduce impreuna teatrele lirice din Chisinau, Odesa si…

- Comunitatea de downhill se reunește weekendul acesta la Bistrița, care gazduiește etapa a doua a Cupei Romaniei la Downhill. Competiția se va desfașura in perioada 9-10 iunie, in Aventura Park din Wonderland. Weekendul acesta, in 9 și 10 iunie, Aventura Park din Wonderland gazduiește cea de-a doua etapa…

- „Dragi membri de club, dragi prieteni ai Scrabble-ului, joi, 25 mai 2023, de la ora 18 va invitam sa participați la Concursul de Scrabble „Cupa Verbbis” Bistrița! Evenimentul este organizat la Biblioteca Județeana Bistrița-Nasaud in Sala de Mediateca. Concursul este gratuit și va consta in partide de…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a semnat vineri contractul de achizitie a manuscrisului Jurnalul intim cu scoarte verzi al Reginei Maria a Romaniei, care dateaza din anul 1910.Ministerul Culturii si-a exercitat dreptul de preemptiune pentru un bun cultural mobil clasat in patrimoniul cultural…

- Primaria Galații Bistriței vrea sa ii premieze pe cei mai gospodari din comuna și pune la bataie in total 1.000 de lei pentru cele mai frumoase gospodarii. Cum vor fi aleși caștigatorii: „Pomul se cunoaște dupa roade, omul dupa fapte”, este deviza luata in calcul de Primaria Galații Bistriței, care…

- La Palatul Culturii din Bistrita s-a desfasurat Festivalul-concurs de traditii si obicieiuri "Copil ca tine sunt si eu...". Festivalul se afla la editia a VIII-a Concursul este organizat de catre profesoarele Bors Elena si Alina Petri de la Scoala Gimnaziala nr. 1, Bistrita. ...