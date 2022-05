Maialul Râşnovean se întoarce. Concerte de muzică populară și folk în Promenada Sissi Maialul Rașnovean se intoarce! Dupa o scurta pauza, distracția revine la Rașnov, in Promenada Sissi . Timp de trei zile (20 – 22 mai 2022) in Promenada Sissi vor avea loc mai multe concerte de muzica populara și folk. Maialul Rașnovean va incepe vineri, 20 mai, de la ora 16.00 cu muzica de promenada. Sambata, 21 mai, maialul va incepe de la ora 10.00, cu muzica de promenada. De la ora 14.00, Ioana Bozga ne va incanta cu un recital de muzica populara. De la 14.45, pe scena amplasata in promenada va avea loc un spectacol de dansuri populare, al ansamblului folcloric Zestrea Branului. De la 15.30… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

