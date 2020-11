Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu este președintele ales al Republicii Moldova, dupa ce l-a invins pe Igor Dodon. Candidata dreptei proeuropene a declarat luni ca iși dorește sa intareasca relațiile cu statele vecine, in special cu Romania. In discursul ținut, luni, Sandu a vorbit despre importanța refacerii relațiilor cu…

- Sefa Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a declarat luni ca victoria in alegerile prezidentiale de duminica nu reprezinta "un premiu sau un privilegiu", ci "o mare responsabilitate", conform agerpres.ro. Ea a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca "solidaritatea si unitatea moldovenilor…

- Maia Sandu a caștigat alegerile prezidențiale desfașurate, duminica, in Republica Moldova la o diferența de peste 15% fața de Igor Dodon. Aceasta a vorbit, luni, despre succesul pe care l-a obținut."Oameni din satele și orașele din Republica Moldova, oameni din Diaspora, voi ați invins! Victoria este…

- Liderul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) Maia Sandu este castigatoarea alegerilor prezidentiale de duminica, din Republica Moldova, la nivel national fiind cu peste 15 procente in fata contracandidatului sau, presedintele in functie Igor Dodon, iar in diaspora avand cu mai mult de 85 de procente…

- Sistemul termoelectric din Chișinau va fi eficientizat in cadrul unui proiect in valoare de 92 milioane de euro. Republica Moldova a semnat cu Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) Acordul de Imprumut privind cel de-al doilea Proiect de imbunatațire a eficienței sistemului…

- Liderul formatiunii politice „Partidul Nostru”, Renato Usatii, care s-a clasat al treilea in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, se intalneste azi cu Maia Sandu, castigatoarea primului tur, pentru a discuta despre o posibila sustinere a candidatei Partidului Actiune si Solidaritate…

- Duminica, 1 noiembrie 2020, in Republica Moldova se vor desfasura alegerile prezidentiale. Dintre cei 8 candidati inscrisi in cursa electorala, in turul doi al alegerilor, in 15 Noiembrie, vor intra Maia Sandu si Igor Dodon. Datorita diferentei reduse dintre cei doi candidati, fiecare vot este foarte…

- Miercuri, la doar cateva ore dupa ce Procuratura Generala și SIS au facut public cazul, acuzațiile impotriva lui Dodon au curs garla: ca el este prieten cu Krasnoselski, respectiv este responsabil de felul in care acționeaza structurile de forța de la Tiraspol, ca mizeaza pe voturile alegatorilor…