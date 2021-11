Maia Sandu și-a mărit bugetul Președinției pentru salariile angajaților din instituție Președinția are nevoie de mai mulți bani de la stat din cauza creșterii salariului angajaților instituției. Aceasta e explicația Maiei Sandu, intrebata despre necesitatea maririi bugetului pentru anul viitor. „Bugetul Președinției a crescut doar in masura in care sa asigure creșterea salariilor pentru anumite categorii de angajați, așa cum presupune legea salarizarii. Legea salarizarii angajaților publici care a fost aprobata acum 2 ani a prevazut anumite etape pentru creșterea salariilor pentru toți funcționarii. Respectiv anumiți angajați ai Președinției sunt și ei parte… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

