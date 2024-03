Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile prezidențiale și referendumul constituțional privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana ar urma sa aiba loc in luna octombrie, potrivit unui anunț facut luni de președinta Maia Sandu. Intr-o conerința de presa, aceasta a amintit ca a solicitat Parlamentului sa declanșeze procedura…

