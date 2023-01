Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, in perioada 17-19 ianuarie, la Forumul Economic Mondial. In cadrul evenimentului, care va avea loc la Davos, in Elveția, șefa statului se va intilni cu lideri mondiali și oficiali de nivel inalt din mai multe țari, dar și cu reprezentanți ai…

- Șefa statului, Maia Sandu, va participa, in perioada 17-19 ianuarie, la Forumul Economic Mondial. In cadrul evenimentului, care va avea loc la Davos, in Elveția, președinta se va intalni cu lideri mondiali și oficiali de nivel inalt din mai multe țari, dar și cu reprezentanți ai mediului de afaceri.

- Cei aproximativ 1.500 de lideri ai mediului de afaceri vor aborda la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos teme precum incetinirea economica globala sau provocarile de mediu, dar si razboiul din Ucraina, intr-un context de crize multiple si mutatii geopolitice, au anuntat agentiile Reuters si EFE.Intalnirea…

- Cei aproximativ 1.500 de lideri ai mediului de afaceri vor aborda la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos teme precum incetinirea economica globala sau provocarile de mediu, dar si razboiul din Ucraina, intr-un context de crize multiple si mutatii geopolitice, au anuntat agentiile Reuters si EFE.Intalnirea…

- In timp ce Forumul Economic Mondial de la Davos, care reunește lideri de companii, oligarhi și politicieni puternici, se va deschide luni, in celebra stațiune din Elveția, ONG-ul Oxfam cere ca numarul miliardarilor sa fie redus la jumatate pana in 2030. In raportul sau anual privind inegalitatea in…

- Criza costului vietii, o consecinta a inflatiei agravata de razboiul din Ucraina si redeschiderea economiei dupa pandemia de Covid, este cel mai mare risc mondial pentru urmatorii doi ani, arata o analiza publicata miercuri de Forumul Economic Mondial, inaintea reuniunii care va avea loc saptamana viitoare…

- Criza costului vietii, o consecinta a inflatiei agravata de razboiul din Ucraina si redeschiderea economiei dupa pandemia de Covid, este cel mai mare risc mondial pentru urmatorii doi ani, arata un sondaj publicat miercuri de Forumul Economic Mondial, inaintea reuniunii care va avea loc saptamana urmatoare…

- Președintele Maia Sandu va efectua o vizita saptamana viitoare in Elveția, unde va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos. Intalnirea anuala reunește lideri politici, ai societații civile și ai mediului afacerilor din toate colțurile lumii. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…