- „Procesul de aderare la Uniunea Europeana este lung și poate dura 20-30 de ani, deoarece procesele de integrare continua chiar și dupa admiterea țarii in UE”, a declarat ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu. Potrivit lui Popescu, in stadiul actual, Republica Moldova este…

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a dat asigurari miercuri, la Bucuresti, ca neutralitatea tarii sale, garantata prin Constitutie, nu implica "autoizolare, demilitarizare sau indiferenta" fata de evenimentele internationale, inclusiv invazia rusa din Ucraina, potrivit agentiei…

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a declarat miercuri, la Bucuresti, ca neutralitatea tarii sale, garantata prin Constitutie, nu implica "autoizolare, demilitarizare sau indiferenta" fata de evenimentele internationale, inclusiv invazia rusa din Ucraina. El a adaugat ca țara…

- Alianța Nord-Atlantica (NATO) a susținut intotdeauna ca Rusia trebuie sa-și retraga trupele, ca NATO trebuie sa asigure independența Republica Moldova, dar era vorba de o asigurare la modul teoretic. Totuși, relația Republicii Moldova cu NATO este una complicata, deoarece Chișinaul nu a avut niciodata…

- Liderii din aproximativ 45 de țari se intalnesc luni la Paris pentru a promite sprijin urgent in valoare de milioane de euro pentru Republica Moldova, in timp ce cresc temerile ca aceasta ar putea fi destabilizata și mai mult de razboiul pornit de ruși in Ucraina. Basarabenii au resimțit din plin efectele…

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, s-a intilnit cu ambasadoarea Estoniei in Republica Moldova, cu reședința la București, Ingrid Kressel Vinciguerra, cu care a discutat despre consecințele dramatice a crizei energetice asupra țarii noastre cauzate…

- Republica Moldova in acest moment este o tara pe teritoriul careia Federatia Rusa desfasoara de mai mult timp un razboi hibrid, iar invazia din Ucraina a amplificat o serie de probleme, a declarat marti, la Digi24, presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Ea spune ca neutralitatea militara inscrisa…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) reitereaza condamnarea ferma de catre Republica Moldova a atacurilor cu rachete asupra orașului Kiev și ai altor localitați din Ucraina, inclusiv racheta doborata de sistemul antiaerian ucrainean care a cazut in extremitatea de nord a localitații…