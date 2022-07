Stiri pe aceeasi tema

- "Ziarul de Iasi" v-a tinut la curent in ultima perioada cu performantele deosebite ale doua dintre fiicele fostului antrenor al echipei de volei feminin Penicilina, Catalin Stirbu, Sabina (19 ani) si Ilinca (17 ani). Cele doua, eleve la Colegiul National "Mihai Eminescu" Iasi, au bifat recent noi realizari…

- MEDALIATA… Trei medalii pentru gimnasta Amalia Puflea la Cupa Petrom. Sportiva legitimata la CSȘ Barlad a cucerit medaliile de argint la individual compus și paralele, dar și bronzul la sarituri. In perioada 24-30 iulie, Amalia va participa la ediția 2022 a Festivalului Olimpic al Tineretului European…

- Sursa foto: Facebook Comitetul Olimpic si Sportiv Roman 92 de sportivi se vor regasi in lotul Romaniei pentru FOTE, intrecere care va fi gazduita de Slovacia. Editia 2022 a Festivalului Olimpic al Tineretului European se va desfasura in Slovacia, la Banska Bystrica, in perioada 24 30 iulie, iar Romania…

- Romania va deplasa la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Banska Bystrica 2022 o delegație alcatuita din 92 de sportivi, care vor concura la opt discipline sportive - atletism, judo, handbal, ciclism, gimnastica artistica, inot, tenis si volei, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.…

- Intre 24 și 30 iulie, la Banska Bystrica, in Slovacia, are loc ediția din acest an a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE). Din delegația Romaniei la atletism face parte și David George Cozma (ACS Atletich Aiud), in proba de 1500 metri, ca urmare a rezultatelor foarte bune realizate in…

- In perioada 24-30 iulie 2022, la Banska Bystrica, in Slovacia, are loc ediția din acest an a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE). Din delegația REomaniei la atletism fac parte și doi campineni, urmare a rezultatelor foarte bune din acest sezon.

- Noul director al SIS a fost prezentat efectivului de ofițeri de informații de catre Maia Sandu, președinte al Republicii Moldova, Comandant Suprem al Fortelor Armate. In cadrul ședinței a fost prezenta și șefa statului, Maia Sandu, dar și fostul șef al SIS, Alexandr Esaulenco. Președinta solicitat efectivului…

- La reuniunea informala a sefilor de misiune pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) din Slovacia, a avut loc tragerea la sorți pentru intrecerile de gimnastica, handbal, volei și baschet din cadrul competiției care se va desfașura intre 24-30 iulie 2022, informeaza Comitetul Olimpic…