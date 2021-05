Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 23 apr - Sputnik. Maia Sandu va merge in Federația Rusa atunci cand va permite situația pandemica. Declarația a fost facuta de șeful statului in cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune. „Avem multe probleme de rezolvat. Unele sunt mai urgente. De exemplu, inca in luna…

- CHIȘINAU, 23 apr - Sputnik. Maia Sandu va merge in Federația Rusa cand va permite situația pandemica. Declarația a fost facuta de șeful statului in cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune. „Avem multe probleme de rezolvat. Unele sunt mai urgente. De exemplu, inca in luna martie…

- CHIȘINAU, 31 mart - Sputnik. Fostul șef de stat al Republicii Moldova, președintele Partidului Socialiștilor (PSRM) Igor Dodon va merge miercuri seara la Moscova, unde, printre altele, va discuta problema furnizarii vaccinului rus in Republica Moldova. Politicianul a spus acest lucru in emisiunea…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit joi cu ambasadorul Federației Ruse pentru a discuta despre accesul rapid la vaccinul Sputnik V, scrie Hotnews.ro Maia Sandu anunța ca a avut joi o intrevedere cu Oleg Vasnețov, ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova.„Am discutat despre…

- CHIȘINAU, 19 mart – Sputnik. Cererea de examinare a fost depusa de catre deputații Vasile Bolea, Grigore Novac, Alexandr Suhodolski și Vlad Batrincea. Astfel, Curtea Constituționala a respins cererea de suspendare a decretului președintelui Republicii privind desemnarea candidatului pentru funcția…

- Saptamâna trecuta s-a discutat mult despre discursul rostit de Maia Sandu cu ocazia celor 29 de ani de la izbucnirea razboiului moldo-rus de pe Nistru. Președinta Republicii Moldova i-a nedumerit pe veteranii de razboi cu iscusința retorica de a nu spune lucrurilor pe nume, de a comenta…

- Cu prilejul vizitei efectuate in Municipiul Targoviște, vineri, 12 februarie 2021, Excelența Sa, domnul Valeri Kuzmin, Ambasador extraordinar si plenipotentiar al Federatiei Ruse in Romania, a fost primit și de Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, la Reședința eparhiala.…

- CHIȘINAU, 1 feb – Sputnik. Vaccinurile rusești impotriva coronavirusului au fost aprobate și recunoscute ca fiind sigure, ele trebuie administrate, acesta este principalul obiectiv acum. Declarațiile au fost facute de vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev,…