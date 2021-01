Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu: “I-am mulțumit domnului Stoltenberg pentru mulți ani de sprijin și parteneriat cu Republica Moldova, inclusiv pentru ajutorul de echipament medical pentru a preveni raspandirea infecției Covid-19. Inclusiv ca urmare a cooperarii cu NATO, Republica Moldova a reușit treptat sa-și consolideze…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o discuție telefonica cu Jens Stoltenberg, Secretarul general al NATO. Printre subiectele principale abordate a fost și necesitatea consolidarii parteneriatelor externe.

- Mesajul noii administratii a presedintelui Joe Biden in privinta bugetelor militare ale aliatilor europeni din cadrul NATO nu va fi diferit de cel al fostilor presedinti americani, inclusiv Donald Trump, doar ca acesta din urma l-a transmis ''mai direct'', intrucat el are un ''stil…

- Aliatii din NATO sustin cu fermitate integritatea teritoriala si independenta Republicii Moldova, a declarat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, intr-o conferinta de presa la finalul primei zile a reuniunii ministrilor de externe din tarile membre NATO la Bruxelles,…

- O retragere precipitata a NATO din Afganistan ar avea "un cost extrem de ridicat", pentru ca ar exista riscul ca aceasta tara "sa redevina o baza pentru teroristii internationali", a atras atentia marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, dupa anunturile facute de SUA,…

- Tratatul international privind interzicerea armelor nucleare nu va functiona, deoarece nu are un mecanism de verificare, a declarat, marti, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, afirmand ca pentru tarile aliate, acest tip de arme este un "factor de descurajare".El a vorbit in deschiderea…

- Sarcina principala a NATO in timpul pandemiei este sa se asigure ca actuala criza sanitara provocata de pandemia de COVID-19 nu se va transforma intr-o criza de securitate, a declarat marti secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, intr-o interventie la conferinta ''Pregatirea NATO si a…

- Grecia si Turcia au anulat exercitiile militare rivale care erau programate saptamana viitoare in estul Marii Mediterane, in contextul tensiunilor privind activitati in zone disputate, anunta secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.