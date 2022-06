Maia Sandu a ajuns la Kiev

Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului, Maia Sandu a ajuns in Ucraina. Ea este insoțita de ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, potrivit ProTV . „La invitația președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, este in vizita in Ucraina. Dupa-amiaza, ea…

- In situația in care președinta Republicii Moldova va decide sa efectueze o vizita la Kiev, din motive de securitate informația nu va fi facuta publica. Despre aceasta a anunțat purtatorul de cuvint al administrației lui Vladimir Zelenski, Serghei Nikiforov, pentru presa locala, transmite Anticorupție.md.…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intilnit astazi cu membrii Grupului parlamentar de prietenie Austria - Ucraina, Moldova, Belarus, condus de deputatul Helmut Brandstatter, care se afla intr-o vizita de lucru la Chișinau. Discuția a vizat situația de securitate și umanitara din regiune,…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan sustine ca Republica Moldova trebuie sa aiba parte de acelasi tratament ca Ucraina in negocierile de aderare la UE. De la inceputul razboiului, Comisia Europeana a trimis 150 de milioane de euro la Chisinau, iar in asteptare mai sunt inca 61 de milioane. Siegfried…

- „Suedia și Finlanda se pregatesc asiduu sa adere la NATO. Iata una dintre consecințele agresiunii rusești la adresa Ucrainei. Iar intrebarea este: in condițiile amenințarii rusești la adresa intregii civilizații occidentale, mai poate folosi neutralitatea la ceva?”, se intreaba jurnalistul roman Ovidiu…

- Vicepremierul Andrei Spinu spune ca Republica Moldova nu are niciun raspuns de la Gazprom daca, incepand cu data de 1 mai, contractul de achiziție a gazului va fi reziliat sau nu. Acesta spune ca intrucat acțiunile concernului rus sunt complet imprevizibile, Guvernul se pregatește serios de procesul…

- Cea mai alterata conserva ruseasca de la Chișinau, kuliokarul plahontniuco-bahamist Dodon, sfideaza legile statului in care pretinde ca a fost și președinte. In realitate acest individ, cu obraz de tureatca și corupt in profunzime, este cel mai docil exponent al Kremlinului și o progenitura fidela a…

- Statele Unite ale Americii va oferi suport Republicii Moldova in suma de 50 milioane de dolari pentru a face fața provocarilor, pentru a consolida democrația in țara noastra și pentru a reduce dependența de piețele din est. Anunțul a fost facut astazi de catre administratoarea USAID, Samantha Power,…