Stiri pe aceeasi tema

- Maia Morgenstern, manager al Teatrului Evreiesc de Stat, reactioneaza ironic la anuntul Grupului de Comunicare Strategica referitor la interzicerea deschiderii teatrelor. Primarul General al Capitalei a anuntat ca de luni se deschid teatrele din Bucuresti, insa Grupul de Comunicare Strategica…

- Primarul general, Gabriela Firea, s-a aratat nemultumita dupa ce Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a avertizat-o ca este pasibila de sancțiuni contravenționale, daca va redeschide de luni, pentru public, teatrele administrate de Primaria Capitale incepand de luni. Edilul a reacționat pe…

- Gabriela Firea a anunțat, sambata, ca teatrele și instituțiile de spectacole se vor redeschide de luni in București, insa nu a facut altceva decat sa provoace reacții adverse. Dupa ce a fost contrazisa la scurt timp de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului care a punctat ca acest lucru ar incalca…

- Primaria Bucuresti a anunțat, sambata dimineața, ca, de luni, 15 iunie, se redeschid teatrele si institutiile publice de spectacol din subordinea sa. La scurt timp, dupa ce Firea a anunțat deschiderea teatrelor din Capitala, Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a transmis ca sunt interzise spectacolele…

- "Atragem atenția asupra anunțului facut de primarul Capitalei, Gabriela Firea, referitor la redeschiderea spectacolelor de teatru ale instituțiilor aflate in subordinea Primariei Municipiului București in spații inchise. Menționam faptul ca, potrivit normativelor in vigoare, spectacolele se pot desfașura…

- Reacția Gabrielei Firea vine dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a atras atentia ca este interzisa organizarea de spectacole in spatii inchise. Potrivit primarului general, la teatru virusul e ”mai cu talent”, desi in salile de jocuri care se redeschid de luni ”trece neobservat”. ”Guvern: se deschid…

- bull; GCS: "Deocamdata, sunt interzise spectacolele desfasurate in spatii inchiseldquo;Grupul de Comunicare Strategica a transmis in urma cu scurt timp o precizare de presa cu privire la redeschiderea spectacolelor de teatru ale institutiilor aflate in subordinea Primariei Municipiului Bucuresti in…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, anunța noi masuri luate de Direcția de Asistența Sociala pentru sprijinirea persoanelor varstnice sau care au nevoie de ajutor.„Noi masuri initiate de Primaria Capitalei prin Direcția de Asistența Sociala, pentru sprijinirea persoanelor varstnice…