Dupa aproape 15 ore de discuții și negocieri Coalitia PSD – PNL a decis sa mearga cu candidaturi separate la functia de primar general al Capitalei: Gabriela Firea (PSD) si Sebastian Burduja (PNL). Ședinta coalitiei de guvernare a inceput luni, in jurul orei 10,00, tema de discuții fiind continuarea sau nu a sustinerii candidaturii doctorului […] The post Candidați separați la Primaria Capitalei: Gabriela Firea candideaza pentru PSD, Sebastian Burduja candideaza pentru PNL appeared first on Puterea.ro .