- Consiliul Local al Primariei Sectorului 1 din București a aprobat un proiect care vizeaza implementarea unui program de voluntariat. Edilii vor apela la voluntari pe care ii vor folosi in diferite domenii de activitate, precum asistența sociala, educația, sanatatea și sportul. Primaria Sectorului…

- Garda Naționala de Mediu, singura instituție publica abilitata cu competențe complete in domeniu, s-a pronunțat cu privire la gunoiele din Sectorul 1. GNM a sancționat Primaria pentru nerespectarea obligațiilor legale ce ii revin referitoare la curațenia urbei și a apreciat ca Romprest respecta legislația…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, continua sa se contrazica cu Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, pe tema salubrizarii. Mai exact, Dan susține ca serviciul trebuie oferit cetațenilor chiar daca toate contractele trebuie verificare. „M-am exprimat pe subiectul acesta. In primul rand, nu…

- Pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei, zeci de gunoaie zac in plina strada, și asta pentru ca firma de salubrizare Romprest refuza vehement sa ridice aceste deșeuri.Vorbim despre o situație ingrijoratoare, de-a dreptul revoltatoare. Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, le-a dat un ultimatum celor…

- Avocatul Poporului, instituție condusa de Renate Weber, a anunțat marți ca s-a sesizat in legatura cu gunoiul din Sectorul 1 și a intreprins demersuri pe langa Primaria de sector in legatura cu asigurarea serviciilor de salubrizare. ”Avand in vedere informatiile prezentate in mass-media privind situatia…

- Dupa ce primarul Clotilde Armand refuzat sa achite facturile catre Romprest, compania de salubrizare din sector, pe motiv ca sunt umflate. Drept pentru care, Sectorul 1 s-a umplut de gunoaie, oamenii aruncand pe strada deșeurile. Primarul proaspat ales a anunțat ca va incepe, impreuna cu angajații ADP,…

- Primarul Sectorului 2 Radu Mihaiu a anuntat ca a avut marti o intalnire cu edilul Sectorului 1 Clotilde Armand si cel a Sectorului 6 Ciprian Ciucu pentru a discuta despre problema gunoiului in Capitala. El a adaugat ca „Sortarea si reciclarea sunt capitole la care s-a esuat total in mandatul trecut”,…

- Primaria Sectorului 1 ar putea opta pentru inființarea unei companii de salubrizare care sa funcționeze in subordinea Consiliului Local, a informat Clotilde Armand, pe pagina sa de Facebook. Romprest nu a mai...