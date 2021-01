Stiri pe aceeasi tema

- Mai ușor cu plimbatul. Uniunea Europeana cere statelor membre sa descurajeze calatoriile ne-esentiale de teama noilor tulpini de coronavirus. In același timp, forul spune ca ar trebuie ca autoritațile sa evite inchiderea frontierelor sau interdictiile generale de calatorie si sa se garanteze functionarea…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2020, fata de aceeasi perioada a anului trecut, sosirile turiștilor in județul Brașov au scazut cu 49,1%. Cu toate acestea județul nostru se menține pe locul al doilea, la nivel național. Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare…

- Anul trecut, statele membre ale Uniunii Europene au produs aproape 193.000 de tone de turta dulce, in valoare de aproximativ 504 miliarde de euro, arata datele publicate astazi de Eurostat . In comparație cu 2009, producția de turta dulce a scazut cu 17%, in functie de greutate, potrivit sursei citate.Cea…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a cerut conationalilor ei sa evite vizitele in familie cu ocazia Craciunului si sa le inlocuiasca cu intalniri prin videoconferinta, pentru a limita raspandirea noului coronavirus, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. ”Femeile si barbatii aflati departe de casa…

- Japonia se alatura țarilor care vor sa interzica vanzarea mașinilor cu motoare diesel și pe benzina. De cand se va aplica interdicția Japonia intentioneaza sa interzica vanzarea de autovehicule noi echipate cu motoare care functioneaza cu benzina sau motorina incepand de la mijlocul anilor 2030, in…

- Ponderea locuintelor din Romania care nu au o toaleta in interior este de peste zece ori mai mare decat media din UE, Romania fiind de altfel singurul stat membru UE unde aproape un sfert din populatie traieste in locuinte care nu au toaleta in interior, arata datele publicate miercuri de Eurostat,…

- Probabil ca ne e dor tuturor de un concert, un festival sau macar de un spectacol LIVE de care sa ne putem bucura alaturi de prieteni. Ei bine, un studiu realizat de o universitate din Germania și citat de Billboard arata faptul ca riscul de infectare cu noul coronavirus la concertele in interior graviteaza…

- Impactul generat de noile restrictii din a doua perioada de carantina de anul acesta din Germania asupra business-urilor va fi semnificativ, in special pentru sectoarele de agrement si entertainment si lucratorii independenti, scrie Deutsche Welle.Cancelarul Angela Merkel a anuntat saptamana…