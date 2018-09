Stiri pe aceeasi tema

- In semestrul I, numarul de turisti straini cazati in structurile de cazare colective a fost de 1,27 milioane, iar cheltuielile acestora s-au ridicat in total la 3,06 miliarde de lei, rezultand o medie de 2.409 lei/persoana, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica - INS.

- In perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2018, structurile de primire turistica din judetul Maramures au inregistrat un total de 136.600 turisti (sosiri). Din acestia, 115.4545 au fost romani, iar 21.146 straini, conform datelor oferite de Institutul National de Statistica. Pe judete, in primele sapte luni…

- Deputatul PSD Dambovita, Oana Vladuca a abordat la conferinta de presa un subiect stric legat de faptul ca Institutul National de Statistica a confirmat oficial: inflatia a coborat in iulie la 4,56%, fata de o rata de 5,4% in iunie si mai. Cifrele nu fac politica! Cifrele arata ca programul de guvernare…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, iese la rampa, dupa ce Institutul Național de Statistica a anunțat creșterea economica a Romaniei pe trimestrul II. Valcov publica cifrele la nivel european și arata ca Romania are cea mai mare creștere economica din Europa.”In trimestrul…

- Economia Romaniei a crescut cu 4% in prima jumatate a acestui an, fata de aceeasi perioada din 2017, dupa ce in trimestrul doi al acestui an a inregistrat un avans cu 1,4% in termeni reali fata de trimestrul precedent, potrivit datelor transmise marti de Institutul National de Statistica (INS). In…

- Sanctiunile ca urmare a otravirii lui Skripal au adus in joc un nou factor: statul de drept si capacitatea institutiilor SUA de a forta mana executivului. Impunerea sanctiunilor nu a fost optiunea dlui Trump. Ea este rezultatul unei legi adoptate de Congres in 1991, care prevede sanctionarea oricarei…

- Numarul locuintelor finalizate in primul trimestru din 2018 a fost de 10.273, in crestere cu 189 de locuinte fata de perioada similara a anului trecut I 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.Cele mai multe locuinte terminate in trimestrul I 2018 s-au realizat…

- In luna mai 2018, sosirile au insumat 1,02 milioane, in crestere cu 4,3% fata de mai 2017, iar innoptarile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, 1,92 milioane, in crestere cu 0,7%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica - INS. „Comparativ…