Stiri pe aceeasi tema

- Republica Ceha, care asigura in prezent presedintia UE, s-a confruntat marti cu o rezistenta puternica din partea unor state ale Uniunii Europene cu privire la masurile de limitare a circulatiei rusilor in urma invaziei Ucrainei, relateaza France Presse. Cehii vor sa suspende acordul din 2007 care a…

- FSB, serviciul secret al Rusiei (moștenitorul KGB) acuza serviciile speciale ucrainene de asasinarea Dariei Dughina, transmite publicația rusa Kommersant, care citeaza un comunicat de presa. FSB susține ca executanta ar fi Natalia Vovk, de cetațenie ucraineana, care ar fi ajuns in Rusia in iulie impreuna…

- Chiar analiștii financiari din Rusia au ramas șocați dupa ce Banca Centrala a Kremlinului a anunțat o balanța de plata „incredibila” pentru luna iulie 2022, raportand un surplus de 3 ori mai mare decat in aceeași luna a anului 2021 la unele categorii, conform ziarului rus Kommersant , specializat in…

- UPDATE 1 Rusia pregatește terenul pentru anexarea teritoriului ucrainean, in timp ce incearca sa stabileasca un control total asupra caștigurilor sale din est, potrivit serviciilor secrete americane citate de Sky News. Casa Alba afirma ca Moscova se pregatește sa instaleze oficiali ilegitimi in zonele…

- Catalin Sabau, inspector in cadrul ANAF Oradea, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea…

- Un consilier al unui deputat ucrainean a fost recrutat de FSB și scurgea informații importante spionilor ruși, a precizat Serviciul de Informații al Ucrainei. Barbatul al carui nume nu a fost facut public a fost reținut. Serviciile de Securitate ale Ucrainei (SBU) au declarat ca barbatul a primit intre…

- Omul de stiinta rus Dmitri Kolker, care a fost arestat in urma cu doua zile in Siberia pentru inalta tradare, cu toate ca suferea de cancer la pancreas in stadiu terminal, a murit, a declarat duminica pentru Reuters avocatul sau, Aleksandr Fedulov. Kolker fusese transportat la inchisoarea Lefortovo…

- Eveniment surprinzator in cercul intim al lui Vladimir Putin. Vadim Zimin, 53 de ani, colonel rus in retragere din Serviciul Federal de Securitate, insarcinat sa transporte servieta care conține codurile secrete nucleare, luni, a fost gasit impușcat in casa sa de langa Moscova, relateaza publicația…