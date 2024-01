Stiri pe aceeasi tema

- Colterm se lauda recent cu performantele din anul 2023, dar in plina iarna compania de termoficare a lasat in frig, de ieri, mai multi consumatori din zona Calea Martirilor. De vina ar fi o avarie, problema care insa nu a fost semnalata pana acum pe canalele oficiale. Ziua de Sfantul Ioan a inceput…

- Intreruperi in furnizarea apei reci hidrofor, a apei calde și a incalzirii, programate pentru joi, 21 decembrie. Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara, Colterm intrerupe furnizarea apei calde de consum și incalzirii, in ziua de joi...

- Colterm a anuntat noi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timisoarei. Furnizarea apei calde de consum și a incalzirii e intrerupta pana la ora 18, la punctele termice: 27, 28, 29, 38, 38A, 39, 40, 41, la Centrul Comercial Kappa și Modul Edil Color. Vor fi afectați consumatorii…

- Din cauza unei avarii aparuta pe reteaua de transport amplasata pe strada Grivitei, nu se poate asigura deocamdata energie termica pentru prepararea apei calde de consum catre punctul termic PT 10, incepand din cursul acestei zilePotrivit Termoficare Constanta, din cauza unei avarii aparuta pe reteaua…

- Un chiriaș care locuiește intr-o garsoniera situata in zona semicentrala spune ca este nevoit sa indure frigul și a racit din cauza proastei incalziri a blocului in care locuiește. „Ce sa fac daca nu am incalzire in apartament? Locuiesc intr-o garsoniera in Cluj, aproape de centru și pana acum am…

- Continua defecțiunile tehnice la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. Colterm intrerupe azi furnizarea apei calde de consum de la ora 11 pana la ora 15, la punctele termice 18, 13A, 56, 3TR, 4TR. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: 1 Decembrie 1918, Daliei, Deliblata, Gutenburg,…

- Colterm a anuntat noi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. Apa calda de consum și incalzirea e intrerupta azi pana la ora 14, la punctele termice 27 și 28. Sunt afectați consumatorii arondați strazilor: Martir Gh. Iosub, Martir D-tru Osman, Leandrului, Sever Bocu,…

- Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare orasului, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde de consum in ziua de joi, 12.10.2023, de la ora 8ºº la ora 16ºº, la punctele termice 3Trubadur și 4Trubadur. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor: 1…