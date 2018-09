Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei aeriene Emirates care a zburat de la Dubai la New York a fost pus sub carantina, miercuri dimineața, in momentul in care a ajuns pe aeroportul internațional John F. Kennedy , dupa ce mai multor pasageri li s-a facut rau in timpul zborului, relateaza Reuters citand compania aeriana…

- Un avion Airbus A380, care aparține companiei Emirates, a fost bagat in carantina pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy (JFK) din New York, dupa 100 de pasageri au semnalat ca se simt rau. Vezi galeria foto + 1 + 1 Potrivit site-urilor de aviație, avionul a zburat pe ruta Dubai – New York și a…

- Autoritatile americane au instituit stare de carantina in cazul unui avion de pasageri care a aterizat miercuri dimineata la New York, dupa ce aproximativ 100 de pasageri s-au plans ca se simt rau, informeaza site-ul postului NBC.

- Situație cel puțin bizara pe Aeroportul JFK, unde un avion aterizat de urgența a fost pus sub carantina. Cel puțin 100 dintre cei 500 de pasageri au inceput sa se planga ca se simt rau, iar cauza nu este cunoscuta momentan.

- In imaginile filmate de pasager se vede cum avionul se prabușește cu o aripa in flacari, in timp ce oamenii privesc ingroziți. „Va fi rau, va fi foarte rau. O, Doamne, va fi rau!”, se aude spunand pasagerul. Avionul s-a prabușit la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul din Pretoria.…

- O aeronava apartinand Sun Express cu 116 pasageri la bord, ce circula pe ruta Ankara - Dusseldorf, a aterizat, luni dimineata, de urgenta pe Aeroportul Henri Coanda din cauza unei pasagere cu probleme cardiace, anunta reprezentantii aeroportului. Reprezentantii Aeroportului Henri Coanda…

- Aeronava companiei Sun Express care circula pe ruta Ankara-Dusseldorf a aterizat la Bucuresti la ora 05.16, pentru o pasagera cu probleme cardiace, potrivit reprezentantilor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti. Pacienta a fost asistata de echipajul medical al Aeroportului Henri Coanda,…

- Un avion cu 169 de pasageri la bord a aterizat in afara pistei in Kiev dupa ce rafalele de vant au determinat schimbarea traiectoriei aeronavei cand era foarte aproape de pista, scrie Reuters. Avionul care aparține companiei Bravo Airways și care efectua un zbor Antalya-Kiev, a aterizat pe spațiul verde…