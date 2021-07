Mai mulţi lucrători decât turişti pe litoralul bulgăresc / Hotelurile lucrează la 30 până la 50% din capacitate În plin sezon estival, situația din stațiunile bugaresti de pe litoralul Marii Negre este una dramatica. Reprezentantii hotelurilor si restaurantelor sunt disperati și spun ca sunt la un pas de faliment."Vedeți si dvs. care este situația - avem mai multi lucratori decât turiștii&", rezuma succint reprezentantii sectorului, scriu bulgarii de la Monitor, citați de Rador.



Aceasta afirmație poate fi exagerata, dar totuși descrie în mod elocvent situația din stațiunile de la malul marii, la jumatatea lunii iulie.



Sezonul merge cu o idee mai bine decât vara… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

