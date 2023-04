Mai mulți elevi români au câștigat un concurs, impresionând specialiștii NASA. Ce impediment există în calea ridicării premiului Reușitele elevilor romani merita din plin sa fie menționate și laudate. Sunt o sursa de mandrie și, pana la urma, de optimism, intr-o perioada in care se vorbește tot mai des de incidente aparute in școli, cu episoade de violența adesea filmate și postate pe rețele de socializare, fenomen care ingrijoreaza deopotriva parinții și cadrele […] The post Mai mulți elevi romani au caștigat un concurs, impresionand specialiștii NASA. Ce impediment exista in calea ridicarii premiului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

