Mai mulți credincioși din Bacău au fost amenințați cu un dispozitiv cu electroșocuri Mai mulți credincioși din Bacau au trecut prin momente de panica, dupa ce un cerșetor i-a amenințat cu un dispozitiv cu electroșocuri. Barbatul in varsta de 39 de ani din județul Sibiu, care practica cerșetoria, in timp ce se afla in curtea Bisericii Ortodoxe Sf. C-tin si Elena Onești, amenința cetațenii cu u n dispozitiv pentru socuri electrice , daca aceștia nu ii ofereau diferite sume de bani. Insa, poliția a fost alertata.La scurt timp dupa apel, o patrula mixta polișist – jandarm aflata in patrulare pe raza municipiul Onești, s-a deplasat in zona lacașelor de cult unde au identificat un barbat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

