Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica a platit o suma suplimentara de peste 62 milioane de lei ANAF dar susține ca aceasta a fost calculata greșit. Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a dat in judecata Agenția Naționala a Administrației Fiscale (ANAF) din cauza unei dispute legate de…

- Compania chineza de tehnologie Huawei a raspuns la decizia Romaniei de a-i interzice participarea la rețele 5G prin chemarea statului roman in judecata. Potrivit portalului instanțelor de judecata, Huawei Technologies, Huawei Internațional Co. Limited, Huawei Technologies Hungary Kit și Huawei International…

- Un barbat din județul Timiș este acuzat ca și-a ucis soția in 2016, printr-un rechizitoriu finalizat de procurori in martie 2024. In urma cu 8 ani, femeia a ajuns la spital cu arsuri grave dupa o cearta cu soțul și a murit la scurt timp. Le-ar fi declarat atunci polițiștilor ca s-a autoincendiat, dar…

- O fosta judecatoare din Romania a murit subit, la doar 54 de ani. Judecatoarea Mirela Anton ieșise la pensie in decembrie 2022. Femeia a murit dupa ce a cazut pe scari, in propria casa, conform Ziarul de Iași . „Nu era bolnava. A fost pur si simplu un accident. Din cate am inteles, a cazut pe scari…

- DNA din Romania anunta trimiterea in judecata a unui inspector al Directiei Generale Antifrauda Fiscala si a 21 de lucratori in cadrul Politiei de Frontiera, de la Nadlac, Romania, pentru luare de mita. Ar fi primit pana la 600 de euro de la transportatori de calatori din Republica Moldova, fara a dispune…

- Cristina Vasiu și soțul ei, Catalin, se pregatesc de cununia religioasa, dar și de petrecerea de nunta, insa in prezent nu sunt in Romania, aici unde vor face marele eveniment, ci in Germania, acolo unde locuiesc de ceva vreme. Artista ne spune adevaratul motiv pentru care ea și soțul ei au plecat din…

- Tily Niculae este una dintre cele mai indragite actrițe din Romania. A intrat in atenția publicului inca de la 16 ani, odata cu apariția sa in serialul La Bloc, de la Pro TV. In prezent are 38 de ani și se poate declara o femeie implinita, caci are o familie frumoasa și o cariera de […] The post Tily…