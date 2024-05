Stiri pe aceeasi tema

- Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 4287 118 2020 ce are ca obiect actiune prefect ndash; tutela administrativa anulare act adm HOT NR 61 19.05.2020 PERIMAREldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 28 iulie 2020 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de fond,…

- Procesul se va relua la Tribunalul Constanta la data de 20 septembrie 2024, de la ora 12.00.Magistratii de la Tribunalul Constanta au amanat procesul in care Apele Romane revendica un teren situat la intrare in Mamaia, despre care spun ca, de fapt, este plaja litoralului romanesc In cauza, actiunea…

- Sedinta de judecata de astazi, 9 mai 2024, in cadrul careia parintii victimelor decedate, martorii si victimele ranite au fost audiate, a fost incheiata.Magistratii au stabilit un nou termen de judecata pentru data de 23 mai 2024.La noul termen de judecata, Vlad Matei Pascu, cercetat in Dosarul 2 Mai,…

- Acum doi ani, un barbat in varsta de 63 de ani a murit dupa ce a fost imobilizat de polițiști și jandarmi. Dosarul a fost deschis la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar București, insa aceasta instanța și-a declinat competența, in decembrie 2022, in favoarea Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 3626 118 2022 ce are ca obiect "anulare act administrativ Decizia nr. 1714 22.11.2021ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 1 februarie 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de recurs, iar ultima modificare a fost…

- Magistratii din cadrul Judecatoriei Constanta s au pronuntat in faza camerei preliminare in dosarul in care patru judecatori de la Curtea de Apel Constanta ar fi fost amenintati cu acte de violenta Instanta a constatat legalitatea sesizarii Judecatoriei Constanta cu rechizitoriul nr. 9226 210 P 2023…

- Curtea de Arbitraj de la Washington a redactat hotararea pentru Romania in urma scandalului Roșia Montana .Premierul Marcel Ciolacu a incercat sa calmeze spiritele și a declarat ca o sa ne descurcam in orice scenariu. Scandalul Roșia Montana. Marcel Ciolacu: „O sa arat toate documentele pe care la avem…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta, a fost inregistrat dosarul 67 36 2024, care are ca obiect litigiu privind achizitiile publice Plangere Decizia CNSC nr. 196 C3 3543,3546 23.01.2024. Pe rolul Curtii de Apel Constanta, a fost inregistrat dosarul 67 36 2024, care are ca obiect litigiu privind achizitiile…