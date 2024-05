Stiri pe aceeasi tema

- Meciul de adio al Generatiei de Aur a fotbalului romanesc se joaca astazi, 25 mai 2024, de la ora 20.30, pe Arena Nationala din Bucuresti, contra formatiei starurilor mondiale, World Stars.Ultima reprezentatie pe teren a jucatorilor care au facut istorie pentru Romania, in frunte cu Gheorghe Hagi, este…

- La licitatia caritabila in care s au achizitionat tricouri ale celor care vor evolua astazi, 25 mai 2024, in meciul Generatia Aur ndash; World Stars, cel mai mult a valorat tricoul lui Gheorghe Hagi, liderul Generatiei de Aur si actualul manager tehnic al Farului Constanta.Potrivit gsp.ro, tricoul a…

- Meciul de retragere al Generației de Aur, care este programat azi, 25 mai, de la 20:30. Se anunța un adevarat spectacol pe Arena Naționala. Azi, fanii au ocazia sa-i vada din nou pe foștii mari jucatori ai Romaniei. Generația de Aur are parte de un meci de retragere, in fața a peste 50.000 de fani.…

- Sambata, pe Arena Naționala va avea loc un meci de fotbal așteptat de mai toți iubitorii acestui sport din Romania. The post MECI DE FOTBAL Maine, 25.05.2024, va avea loc meciul de retragere al Generației de Aur first appeared on Informatia Zilei .

- Ionel Ganea este furios din cale afara pentru ca nu a fost invitat sa participe la meciul de retragere al Generației de Aur, ce va avea lor maine, pe Arena Naționala, de la 20:30. Fostul fotbalist da vina pe Gica Popescu, caruia i-a adus acuzații extrem de grave.

- Prezent la antrenamentul „Generației de Aur”, inainte de meciul de retragere, Ionuț Lupescu a vorbit despre partida de sambata, de pe Arena Naționala, dar și despre Razvan Lucescu, campion in Grecia cu PAOK. Lucescu Jr. a cucerit al doilea titlu cu PAOK, al patrulea din istoria clubului. A fost sarbatoare…

- Sambata viitoare, pe 25 mai, Arena Naționala va gazdui un meci eveniment! Meciul de adio al Generației de Aur, cu Hagi, Popescu, Petrescu sau Ilie Dumitrescu pentru ultima data impreuna pe teren # Pana in acest moment s-au vandut 52.000 de bilete, organizatorii așteptandu-se la un nou record istoric…

- Pe 25 mai 2024, de la ora 20.30, Arena Naționala va gazdui meciul de retragere al ”Generației de Aur”, echipa care scos lumea in strada in vara lui 1994, cand a ajuns in sferturile de finala ale World Cup '94.Meciul de pe Arena Naționala o sa fie arbitrat de Ion Craciunescu (73 ani), fostul mare arbitru…