Stiri pe aceeasi tema

- Un student vinde oportunitatea de a scrie mesaje personalizate pe obuzele pe care soldații ucraineni le trag in trupele rusești. Anton Sokolenko, un student de 22 de ani, din Cerkasi, centrul Ucrainei, a declarat pentru Business Insider ca a strans mii de dolari pentru a sprijini trupele prin coaterea…

- Formatia ucraineana Kalush Orchestra, care a castigat concursul muzical Eurovision, in luna mai, a obtinut 900.000 de dolari din vanzarea trofeului primit la Eurovision, bani pe care ii va folosi in scopul dotarii armatei ucrainene. Trupa a castigat competitia Eurovision cu piesa „Stefania”, atragandu-si…

- Kalush Orchestra, care a castigat in acest an concursul Eurovision, a vandut trofeul la licitatie cu 900.000 de dolari si va folosi banii pentru a cumpara trei drone pentru armata ucraineana, informeaza Ukrinform, citata de g4media.ro

- Forțele rusești care au ocupat Mariupolul sunt acuzate de Petru Andriușcenko, consilier al primarului din oraș, ca cumpara de la localnici marturii false impotriva armatei ucrainene. Astfel, civilii sunt puși sa declare „atrocitați comise de armata ucraineana” ca sa primeasca despagubiri pentru pierderile…

- Ucraina a ucis intre „opt și zece” generali ruși in timpul conflictului aflat in desfașurare in Ucraina, a declarat marți locotenentul general Scott Berrier, șeful Agenției de Informații pentru Aparare din SUA, citat de Antena3 . Oficialii americani au urmarit indeaproape creșterea numarului de decese…

- Razboiul din Ucraina pare sa fi intrat in faza „podurilor”. Podul Crimeei sau „Podul lui Putin”, care leaga partea de vest a Rusiei de Peninsula Crimeea, este un pod strategic și totodata simbolic pe care armata ucraineana spune deschis ca il are in vizor.

- Jurnaliștii de la France 24 au analizat mai multe imagini publicate pe conturi pro-ruse de Twitter, in care Ucraina era acuzata ca a inscenat masacrul de la Bucha. Scoase din context, imaginile nu aveau nicio legatura cu realitatea din teren, insa asta nu a impiedicat mii de sceptici sa le distribuie…

- Dupa retragerea din nordul Ucrainei, Rusia iși continua pregatirile pentru o ofensiva de anvergura in estul Ucrainei și continua sa asedieze orașul Mariupol, a transmis armata ucraineana intr-un nou raport cu privire la situația de pe front.