- 12 state din Uniunea Europeana, intre ele și Romania, cer Bruxelles-ului sa ia masuri concrete pentru a impiedica firme sau țari extra-comunitare sa ocoleasca sancțiunile la care este supusa Rusia.

- ”Mi-am exprimat, in cadrul intrevederii pe care am avut-o cu prim-ministrul Republicii Arabe Egipt, Mostafa Madbouly, dorinta de a accelera colaborarea si de a incuraja oamenii de afaceri din cele doua tari sa initieze proiecte comune, in special in parteneriat public-privat, cu atat mai mult cu…

- Economia Romaniei ii va depași in acest an pe vecinii sai care stagneaza, ajutata de finanțarea de la Uniunea Europeana, stabilitatea valutara și investițiile straine, determinate parțial de mutarea producției din Rusia și Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In ciuda sancțiunilor impuse de Uniunea Europeana și alte state internaționale, Rusia a reușit sa mențina un nivel ridicat al livrarilor de petrol transportat pe mare. Saptamana trecuta, fluxurile au atins cel mai mare nivel din aprilie 2022, cu 3,8 milioane de barili pe zi. Analizele arata ca Romania…

- Se vorbește tot mai mult in aceasta perioada despre ”taxa pe soare” și despre oportunitatea ca statul sa suprataxeze veniturile obținute de producatorii de energie din surse regenerabile. Este insa aceasta cu adevarat o oportunitate sau ne taiem singuri creanga? Am cautat raspunsuri impreuna cu Andrei…

- Uniunea Europeana a ajuns la un acord final pentru REPowerEU, scutul energetic care va decupla gospodariile și IMM-urile europene de energia ruseasca. In cadrul acordului, Romania obține mai mulți bani pentru investiții in energie verde. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Normele europene au fost puse pe locul doi in urma agendei politice a unui stat membru. Aceste principii au fost calcate in picioare”, a transmis, joi seara, Lucian Bode, ministrul de Interne, in cazul votului dat de Austria in Consiliul JAI. Oficialul a mai spus ca aderarea Romaniei la spațiul Schengen…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan (PPE/PNL) pledeaza pentru ridicarea vizelor pentru toti cetatenii UE care calatoresc in SUA. El spune ca pentru realizarea acestui deziderat pentru cetațenii romani, autoritațile romane trebuie sa colaboreze cu cele americane, pentru a scadea, la nivelul de 3%, plafonul…