Statele Unite au blocat marti accesul la site-urile mai multor media de stat iraniene, un mesaj informand ca acestea au fost "confiscate de guvernul american", noteaza AFP. Site-urile canalelor de informatii in araba Al-Alam si in engelza Press TV, precum si canalul Al-Masirah al rebelilor houthi yemeniti au postat acelasi mesaj referitor la confiscarea domeniului lor in cadrul unor sanctiuni americane. Mesajul este insotit de sigla Politiei Federale si Departamentului Comertului. Televiziunea de stat IRIB, care coordoneaza unele din aceste canale, a denuntat blocarea unor "media pro-rezistenta…