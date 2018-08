Mai multe şcoli din judeţul Buzău vor avea directori noi Mai multe școli din județul Buzau vor avea directori noi. Este vorba despre 36 de posturi de conducere unde aceste functii nu au fost ocupate prin concurs, cele mai multe din mediul rural. Au fost si 4 unitati de invatamant unde nu s-a inscris niciun candidat. Este vorba de scolile gimnaziale din localitatile Largu, Bozioru, C. A Rosetti si Valea Salciei. Cadrele didactice din judetul Buzau, care au aspirat la functii de conducere in scoli, au avut la dispozitie, in aceasta vara, 36 de posturi, 25 pentru functia de director si 11 pentru functia de director adjunct. Este vorba despre unitatile… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

