- Piața din Bahrain ar putea oferi noi perspective pentru exportul produselor agricole moldovenești. Despre aceasta a discutat astazi ministrul Agriculturii si Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, cu omologul sau de la Manama, Wael Bin Nasser Al Mubarak, in cadrul unui summit de profil, organizat in…

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor retrage de pe piața mai multe loturi de ceai „Big Bag Refreshing Mint” și „Leaf Bag Refreshing Mint”, marca Julius Meinl. In urma monitorizarii portalului Sistemului Rapid de Alerta pentru Alimente și Furaje (RASFF), s-a depistat ca infuziile de menta ecologica…

- Magazinele, restaurantele și patiseriile vor informa clienții despre produsele care conțin lapte cu adaos Magazinele, restaurantele și patiseriile vor informa clienții despre produsele care conțin lapte cu adaos Miercuri, 19 octombrie 2022, plenul Camerei Deputaților a adoptat, in calitate de for decizional,…

- "In urma unor verificari desfasurate de ANPC cu aproximativ 3 luni in urma intr-un mare lant de magazine , actiuni de control care vizau modul in care este respectata legislatia in domeniu, in respectivele unitati, au fost prelevate probe din produsul " Otet din Vin” , in vederea determinarii de catre…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au oprit temporar functionarea pietei volante amplasate pe platoul Academiei Militare din Capitala si depozitul acesteia. Produsele era comercializate in spațiu insalubru.

- Situația este critica pt ca din mai mutle spitale din tara lipseste ac meedicament. Este vorba despre o substanța care a fost comercializata pana in prezent sub denumirea de Exacyl. Medicamentul conține ca substanța activa acidul tranexamic, folosit ca hemostatic, in protocoalele de tratament al pacienților…

- Operațiune spectaculoasa a DIICOT care a reușit capturarea de droguri in valoare de peste 1,4 milioane euro. Polițiștii de la ”Crima Organizata” Gorj l-au prins in flagrant pe un barbat in timp ce transporta cu un autoturism 93.780 de comprimate ce conțin ca substanța activa Clonazepam și 196.770 de…

- Unele produse știute din vremea comunista intra din nou pe piața. O afacere din perioada dictaturii lui Nicolae Ceaușescu reinvie in Romania. Un om pasionat de bucataria și istoria romaneasca pune la dispoziție tuturor anumite produse care au fost des consumate de mulți in vremurile apuse. Despre ce…