- Mai multe plaje din North West Cape, Australia de Vest, au fost inchise temporar dupa ce un baiat de 11 ani care practica snorkeling a fost ranit in urma unui presupus atac al unui rechin, a relatat presa locala, informeaza DPA.''DPIRD recomanda sa fie inchise plajele intre Pilgramunna si Bloodwood…

- Responsabilii cu protectia faunei salbatice din Australia cauta in continuare un crocodil care a atacat in weekend un barbat in extremitatea nordica a statului Queensland, informeaza luni 1news.co.nz.Rangerii din cadrul Parks and Wildlife Services din Queensland au continuat luni sa caute reptila…

- Un copil care inota intr-o laguna a fost atacat de un caine dingo. Victima a fost mușcata de maini și cap, dar a fost salvata și a ajuns la spital. Incidentul a avut loc pe Insula K'gari-Fraser din Australia.Victima este o fata din școala primara care inota in momentul in care cainele dingo „a mușcat-o…

- O adolescenta in varsta de 16 ani a fost ucisa sambata de un rechin care a atacat-o in timp ce inota intr-un rau din statul Australia de Vest, au anuntat autoritatile, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…