Mai multe personalitati din Republica Moldova care activeaza in domeniul culturii au fost decorate de presedintele Klaus Iohannis cu medalia aniversara "Centenarul Marii Uniri".



Distinctia este oferita cu ocazia marcarii Centenarului Teatrului National "Mihai Eminescu" din Chisinau, precum si cu ocazia celebrarii a 30 de ani de relatii diplomatice intre Romania si Republica Moldova, in semn de apreciere pentru efortul depus in vederea pastrarii identitatii nationale si a raspandirii valorilor culturale romanesti, arata un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis AGERPRES.

…